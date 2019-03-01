"Динамо" сыграет со "Спартаком" на "Арене-Химки" на правах основного арендатора стадиона

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футбольный клуб "Динамо" сыграет со "Спартаком" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 10 марта на правах основного арендатора стадиона "Арена-Химки". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. В пятницу было объявлено, что игра пройдет на "Арене-Химки".

"Перед началом сезона-2018/19 Российской премьер-лиги футбольный клуб "Динамо" заявил стадион "Арена-Химки" как основную домашнюю арену для проведения матчей чемпионата России. Матч со "Спартаком" футбольный клуб "Динамо" проведет на данном стадионе как основной арендатор арены", - сказали в пресс-службе.

На этот же день на "Арене-Химки" был назначен матч 26-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги между "Химками" и новосибирской "Сибирью", встреча была перенесена на стадион "Новые Химки".