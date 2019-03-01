Прыгунья с шестом Ласицкене квалифицировалась в финал ЧЕ по легкой атлетике в помещении

ГЛАЗГО /Великобритания/, 1 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Мария Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, квалифицировалась в финал соревнований на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Турнир проходит в Глазго.

В квалификации 26-летняя россиянка преодолела планку 1,93 м. Такой же результат показали украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашник, шведка Эрика Кинси, представительница Литвы Айрине Пальшите и британка Морган Лэйк. Также в финальную часть соревнований пробились словенка Маруша Чернюл, украинка Ирина Геращенко, чешка Микаэла Круба, немка Имке Омнен, румынка Даниэла Станчу и белоруска Карина Таранда (все - 1,89 м).

Чемпионат Европы в Глазго завершится 3 марта, в этот же день пройдет финала турнира в прыжках в высоту среди женщин. В соревнованиях принимают участие 637 спортсменов из 49 стран, среди них 11 россиян, имеющих нейтральный статус.