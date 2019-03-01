Прыгунья в высоту Ласицкене недовольна организацией квалификации ЧЕ в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 2 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене недовольна тем, как организованы квалификационные соревнования чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго. Об этом она рассказала ТАСС.

В пятницу Ласицкене, выступающая в нейтральном статусе, квалифицировалась в финал турнира. В квалификации 26-летняя россиянка преодолела планку на высоте 1,93 м. Такой же результат показали украинки Юлия Левченко и Екатерина Табашник, шведка Эрика Кинси, представительница Литвы Айрине Пальшите и британка Морган Лэйк.

"У меня уже есть опыт выступлений в этом зале, но в таких условиях я еще не прыгала. Траектории для разбегов в расположенные друг напротив друга сектора пересекаются, - сказала она. - Тебе приходится смотреть, чтобы не наступить никому на ногу. Нужно очень внимательно перебегать сектор, иначе можно кого-то сбить".

"Все это отнимает отдельные силы и эмоции и немного, конечно, отвлекает, но, с другой стороны, настраивает на серьезную борьбу. Надеюсь, что в финале будут более комфортные условия. Но главное, что сегодня отпрыгала и чувствую себя хорошо. Завтра отдыхаю, а в воскресенье прыгаю в финале", - добавила она.

Днем на неудобства в секторе жаловался другой российский прыгун в высоту Илья Иванюк, который не смог пробиться в финал.

Чемпионат Европы завершится 3 марта.