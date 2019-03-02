Конькобежцы Кулижников и Юсков вошли в состав сборной России на финал Кубка мира

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Лидеры сборной России по конькобежному спорту Павел Кулижников и Денис Юсков вошли в состав национальной команды на финальный этап Кубка мира. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Финал Кубка мира пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) с 9 по 10 марта.

"В Солт-Лейк-Сити выступят Кулижников, Юсков, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Сергей Грязцов, Данила Семериков и Александр Румянцев, а также Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина и Елена Сохрякова", - сказала Барышева.