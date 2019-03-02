Флаг Международной федерации университетского спорта поднят на открытии Универсиады

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Флаг Международной федерации университетского спорта (FISU) поднят на церемонии открытия Всемирных студенческих игр на "Платинум- Арене" в Красноярске.

Флаг FISU пронесли олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова, чемпионка Европы по керлингу Ольга Жаркова, четырехкратный чемпион мира по спортивному ориентированию Кирилл Веселов, серебряный призер Олимпиады сноубордист Николай Олюнин и певица Дарья Антонюк. Во время поднятия флага прозвучал официальный гимн FISU, исполненный студенческим хором. Клятву спортсменов произнесли фристайлисты Любовь Никитина и Максим Буров.

Также ранее был поднят флаг России как организатора соревнований, прозвучал гимн РФ, исполненный хором.

В Универсиаде в Красноярске примут участие 295 российских спортсменов. Всемирные студенческие игры пройдут с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. В соревнованиях примут участие около 3 тыс. спортсменов из 58 стран.