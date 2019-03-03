Путин: Универсиада в Красноярске побьет рекорд по массовости

"Мне бы очень хотелось, чтобы у нас спорт развивался и в регионах. У нас сейчас запускается хорошая программа на Матч ТВ, где пойдет информация, что на региональном уровне делается для развития спорта", - сказал Путин в ходе встречи с членами спортивной сборной РФ в деревне Универсиады в Красноярске.

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал уделить внимание развитию спортивного движения в российских регионах и отметил беспрецедентный по массовости характер стартовавшей в Красноярске XXIX зимней Универсиады.

Он отметил, что нынешняя Универсиада "точно побьет рекорд по массовости, она по количеству участников сопоставима с Зимними олимпийскими играми - три тысячи человек из 58 стран, это целая большая армия".

"Поэтому любая победа на этой Универсиаде будет очень престижной", - подчеркнул президент.

После короткого общения Путин решил сделать коллективное фото с юными спортсменами. В результате это вылилось в одну из самых продолжительных импровизированных фотосессий президента, так сделать с ним селфи пытался практически каждый участник встречи. Президент терпеливо фотографировался со всеми.

Впервые в истории зимняя Универсиада проходит в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

XXIX Игры стартовали 2 марта и завершатся 12 марта. В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом.

Также здесь пройдут соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Самыми медалеемкими видами Игр станут лыжные гонки и фристайл, где разыграют по 11 комплектов наград.