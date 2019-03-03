Фигурист Ерохов пропустит чемпионат мира среди юниоров из-за травмы

ТАСС, 3 марта. Российский фигурист Алексей Ерохов из-за травмы пропустит чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Загребе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ерохов получил рецидив травмы во время проката короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде. Позднее спортсмен принял решение сняться с соревнований. На чемпионате мира в Загребе его заменит подопечный Елены Буяновой - Артур Даниелян, являющийся обладателем серебряной награды мирового первенства минувшего года.

19-летний Ерохов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, является действующим чемпионом мира среди юниоров. В 2018 году в Софии он стал 15-м победителем юниорского чемпионата мира в мужском разряде в отечественной истории.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет 6-10 марта.