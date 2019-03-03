Росгвардия подготовила разговорник на 4 языках для общения с иностранцами на Универсиаде

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Росгвардия подготовила разговорник на четырех языках для общения личного состава ведомства с иностранными гостями на Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Новосибирским военным институтом имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ подготовлен разговорник базовых слов и выражений на четырех языках для удобства общения личного состава группировки с иностранными спортсменами, болельщиками и волонтерами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство принимает активное участие в обеспечении безопасности на мероприятии. "В обеспечении безопасности главного спортивного события 2019 года - XXIX Всемирной зимней Универсиады - принимают участие военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии РФ. Многие из них на практике применяют опыт, полученный на Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу и других крупных международных мероприятиях", - отметили в ведомстве.

Универсиада в Красноярске открылась 2 марта и завершится 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.