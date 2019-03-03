"Лос-Анжелес Гэлакси" установил статую Дэвиду Бекхэму

Статуя расположена рядом с главным входом на домашний стадион "Лос-Анджелес Гэлакси". В церемонии открытия принял участие сам Бекхэм в сопровождении своей жены Виктории Бекхэм.

"Я очень благодарен MLS за то, что поверили в меня, за честь играть в этой великолепной лиге, в этой великолепной команде", - заявил 43-летний англичанин.

Бекхэм стал первым футболистом, подписавшим контракт с клубом MLS по правилу "назначенного игрока", допускающее подписание игроков, на которых не будет распространяться установленный лигой потолок зарплат. Он защищал цвета "Лос- Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2012 год. В составе американского клуба Бекхэм провел 122 матча, забив 19 мячей и два раза выиграв Кубок MLS.

Помимо этого, англичанин выступал за английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал", итальянский "Милан" и французский ПСЖ, в котором он завершил профессиональную карьеру в 2013 году. Бекхэм является шестикратным чемпионом Англии, чемпионом Испании и Франции, победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии, обладателем Межконтинентального кубка, Суперкубка Испании. Кроме этого, он дважды занимал второе место в голосовании на звание "Игрока года" по версии Международной федерации футбола.