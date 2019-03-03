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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Федерация лыжных гонок России подведет итоги чемпионата мира 24 апреля

Российские спортсмены на турнире завоевали пять серебряных и три бронзовые награды
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 3 марта. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подведет итоги выступления сборной России на чемпионата мира в Зефельде 24 апреля. Об этом журналистам сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

На чемпионате мира в австрийском Зефельде сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав пять серебряных и три бронзовые награды (все - в лыжных гонках).

"Федерация подведет итоги чемпионата мира 24 апреля", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира проходил с 20 февраля по 3 марта. Победу в медальном зачете одержала сборная Норвегии, которая установила новый рекорд по числу золотых медалей и по общему числу наград (13 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей).

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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