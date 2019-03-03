Хоккеист Шевченко: сборной России нужно прибавлять от игры к игре на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Мужской сборной России по хоккею необходимо добавлять от матча к матчу на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам заявил нападающий команды Вячеслав Шевченко.

Сборная России на старте Универсиады одержала две победы - над командами Словакии (2:1 в овертайме) и Японии (10:1).

"Надо добавлять от матча к матчу, знаем, что можем лучше и больше. Все-таки сказывается волнение, хоть и второй матч играем дома. Год поиграл тут, болельщики узнают, приятно. Больше волнуюсь, не хочу подвести Красноярск", - заявил Шевченко.

"Прошлая игра сложилась тяжело, сегодня постарались лучше реализовать свои моменты, и все получилось. Японцы старались, вообще мы их просматривали на видео, они произвели впечатление хорошей команды. Просто сегодня у нас получалось практически все", - сказал в свою очередь форвард сборной Максим Джиошвили.

В следующем матче российская команда сыграет с командой США. Игра состоится 5 марта. Универсиада завершится 12 марта.