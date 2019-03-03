Шляхтин: российские легкоатлеты успешно выступили на зимнем чемпионате Европы в Глазго

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российские легкоатлеты, выступавшие на зимнем чемпионате Европы в Глазго в нейтральном статусе, сумели показать достойные результаты. Таким мнением поделился с ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

На чемпионате Европы - 2019 российские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионками Европы стали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Третье место занял многоборец Илья Шкуренев.

"Я поздравляю всю нашу команду с успешным выступлением в Глазго, - сказал Шляхтин. - Маша Ласицкене и Анжелика Сидорова подтвердили свое мировое лидерство и победили в великолепной манере и с высокими результатами, настоящую борьбу показал Шкуренев. Ребята, которые остались без медалей, тоже все боролись. Отдельно хотел бы поздравить тренерский коллектив, есть понимание, что впереди много работы, надо добавлять, уверен, что в будущем наши результаты будут еще лучше".

Следующий зимний чемпионат Европы пройдет в 2021 году в польской Торуни.