Чемпион завершил сезон. "Ак Барс" "всухую" проиграл серию "Авангарду" в плей-офф КХЛ

"Ак Барс" в прошлом году стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина - единственным из всех клубов лиги на данный момент, кто имеет столько титулов. В этом сезоне сразу три команды могут повторить достижение казанцев: "Металлург" (2014, 2016), московское "Динамо" (2012, 2013) и СКА (2015, 2017). Предыдущие два раза "Ак Барс" побеждал на заре становления КХЛ - в 2008 и 2009 годах, и во всех трех случаях к успеху команду приводил Билялетдинов.

В третий раз в истории КХЛ чемпион завершает сезон уже в первом раунде плей-офф. В 2012 году на этой стадии уступил "Салават Юлаев", в 2014 году - московское "Динамо". "Салават Юлаев" вошел в историю лиги и тем, что в первом сезоне КХЛ, будучи чемпионом Суперлиги, проиграл в первом раунде тому же "Авангарду".

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина и чемпион России "Ак Барс" завершил свое выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подопечные Зинэтулы Билялетдинова ни разу не сумели выиграть в первом раунде у омского "Авангарда", проиграв четыре матча подряд (0:6, 3:6, 1:4, 2:3).

Казанцы уже много лет приручили болельщиков и специалистов к тому, что их команда разыгрывается к плей- офф, и именно это произошло год назад. Тогда в трех из четырех серий, включая финал с ЦСКА, "Ак Барс" проиграл всего по одному поединку, а полуфинал плей-офф подопечные Билялетдинова вовсе "засушили", выиграв четыре матча подряд у "Трактора".

Такой успех объяснялся как тренерским мастерством Билялетдинова, так и качественной работой менеджмента клуба. В частности, казанцам удалось сократить дисквалификацию трехкратного чемпиона мира Даниса Зарипова, наложенную на него в июле 2017 года. Зарипов вышел на лед уже в конце ноября того же года, успел адаптироваться к командным требованиям и внес существенный вклад в победу "Ак Барса". Сам он стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина - единственным в лиге на данный момент.

Вратари и оборона подвели

Тренерам команды удалось сделать эталонной игру в обороне, а также помочь проявить себя вратарю Эмилю Гарипову. В финале плей-офф он только в одном матче пропустил более одной шайбы. В межсезонье он подписал новый контракт с клубом, однако в течение этого сезона 27-летний голкипер больше лечился, чем играл, и ближе к концу февраля было объявлено, что помочь команде он не сможет. Игравшие вместо него Александр Шарыченков и Владислав Подъяпольский заменить в полной мере Гарипова не смогли.

Регулярный чемпионат "Ак Барс" завершил на пятом месте в Восточной конференции. "Я не скажу, что мы не были готовы к плей-офф, но во время чемпионата мы где-то оступались и допустили то, что заняли пятое место. Соответственно, попали на одну из лучших команд Восточной конференции, которая, на мой взгляд, достойна игры в финале", - сказал уже после последнего матча "Ак Барса" в этом сезоне Зарипов.

Помимо вратарей, в решающих матчах сезона "Ак Барс" не выручила и оборона. В первых двух играх серии с "Авангардом" казанцы пропустили по шесть голов, а в двух домашних матчах - еще семь.

Первый шаг к Кубку Гагарина сделан

"Авангард" же не подкосила история с переездом в подмосковную Балашиху летом прошлого года из-за аварийного состояния своей арены. После неудачи омичей в прошлом сезоне в клубе поменялось руководство: председателем совета директоров стал директор по региональным продажам генерального спонсора клуба "Газпром нефть" Александр Крылов, а президентом - бывший игрок "Авангарда" Максим Сушинский. По инициативе обоих в "Авангард" пришел канадский тренер Боб Хартли, работавший в Национальной хоккейной лиге с Ильей Ковальчуком и бравший с "Колорадо" Кубок Стэнли.

Хорошая селекция позволила Хартли кардинально изменить игру команды, что соперники успели почувствовать на себе с начала чемпионата. "Авангард" навязывал всем скоростной хоккей, показывал умение реализовывать лишнего. "Главное, что присутствовало [в серии с "Ак Барсом"] - это желание и тот фактор, что забивали много голов. Понимали, что "Ак Барс" будет играть "от ножа", хорошо, что удалось первыми забить и сбросить с них пыл. Все игры были интересные, похожие друг на друга, где-то забивали больше, где-то не могли пораньше завершить исход игры", - сказал ТАСС Сушинский.

В серии с действующим обладателем Кубка Гагарина переломным можно назвать третий матч, в котором омичи после пропущенного гола забросили четыре шайбы подряд. В четвертой же игре хет-триком отметился вернувшийся из Северной Америки Сергей Шумаков, который безуспешно пытался закрепиться в "Вашингтоне". Хартли помог раскрыться этому нападающему, который еще год назад был исключен из состава ЦСКА за нарушение режима в финальной серии с "Ак Барсом". Его голы на "Татнефть-Арене" позволили "Авангарду" победить в четвертом матче со счетом 3:2 и пройти дальше.

"Для нас многие вещи с самого начала начали складываться в этой серии, как нужно, и, конечно, начиная от [вратаря] Игоря Бобкова, который сыграл великолепно, и заканчивая, всеми игроками, мы очень здорово смотрелись и в равных составах, и в меньшинстве, и в большинстве. Нужно сказать, что это всего лишь первый шаг для нас в большой дороге к Кубку Гагарина", - сказал после игры Хартли.

Билялетдинов же заметил, что ему некого упрекнуть из игроков. "Ребята делали все возможное, старались, но не все получилось у нас, к сожалению. Нам есть над чем работать, надо сделать правильные выводы, и, соответственно, готовиться уже, к сожалению, к следующему сезону. Мы давно не попадали в такую ситуацию, но, очевидно, есть причины, которые не позволили нам это избежать", - подчеркнул он.

Омская команда стала первой, прошедшей в следующий раунд плей-офф. Ее соперник станет известен по завершении всех поединков на Востоке. Ближе всех к победе из оставшихся команд является "Автомобилист", который выигрывает у "Трактора" со счетом 3-0. "Барыс" выигрывает с минимальным преимуществом у "Торпедо" (2-1), ничья в поединке "Металлурга" и "Салавата Юлаева" (2-2).