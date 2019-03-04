Борзаковский: недостаток крупных стартов помешал ряду россиян выступить на ЧЕ лучше

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Многие российские участники зимнего чемпионата Европы по легкой атлетике могли показать в Глазго более высокие результаты, если бы имели возможность чаще выступать на зарубежных стартах вместе с лидерами мировой легкой атлетики. Своим мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики уже не первый год вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Для того, чтобы получить статус, спортсмены должны ежегодно подавать заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

"Чемпионат Европы еще раз показал, что нашим спортсменам для того, чтобы добиваться высоких результатов, нужно как можно чаще выступать за рубежом. Приобретенный опыт поможет им лучше выступать на таких крупных международных соревнованиях, как чемпионат Европы или мира", - считает Борзаковский.

На турнире в Глазго российские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую награду. Чемпионками Европы стали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Третье место занял многоборец Илья Шкуренев.

"Все спортсмены, кто сюда приехал, выступили достойно, многие из них показали в Глазго результаты на уровне своих лучших, - продолжил тренер. - Хотя не все, конечно, получилось. Но в заключительный день наши лидеры сумели отлично сделать свое дело, Анжелика Сидорова доказала логичность своих притязаний на мировое лидерство в женских прыжках с шестом, Маша Ласицкене вновь оказалась вне конкуренции. Ну и порадовал Илья Шкуренев, которому совсем немного не хватило до серебра".

"Также очень теплые слова хочу сказать про Полину Миллер (18-летняя россиянка не смогла отобраться в финальный забег на 400 м - прим. ТАСС), которая дважды в Глазго сумела улучшить личный рекорд. Прыгун с шестом Георгий Горохов в квалификации также сумел повторить личный рекорд", - заключил Борзаковский.