Шорт-трекистка Ефременкова стала третьей на дистанции 1500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекиста Екатерина Ефременкова завоевала бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Победила в гонке кореянка Ким А Ран, второй стала француженка Орель Монвуазен.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|9
|8
|26
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|4
|Канада
|1
|0
|1
|2
|5
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|5
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|7
|Франция
|0
|1
|2
|3
|8
|Китай
|0
|1
|0
|1
|8
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|8
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|11
|Япония
|0
|0
|1
|1
|11
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|11
|Швеция
|0
|0
|1
|1