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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Шорт-трекистка Ефременкова стала третьей на дистанции 1500 м на Универсиаде

Победила в гонке кореянка Ким А Ран, второй стала француженка Орель Монвуазен

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекиста Екатерина Ефременкова завоевала бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Победила в гонке кореянка Ким А Ран, второй стала француженка Орель Монвуазен.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия99826
2Австрия2002
3Швейцария1214
4Канада1012
5Белоруссия1001
5Южная Корея1001
7Франция0123
8Китай0101
8Чехия0101
8Норвегия0101
11Япония0011
11Казахстан0011
11Швеция0011
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