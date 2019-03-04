Шорт-трекистка Ефременкова стала третьей на дистанции 1500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекиста Екатерина Ефременкова завоевала бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Победила в гонке кореянка Ким А Ран, второй стала француженка Орель Монвуазен.