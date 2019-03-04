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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

На базе "Сопки" в Красноярске создадут международный тренировочный центр по фристайлу

В кластере может быть параллельно организовано выступление по шести дисциплинам фристайла
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Международный тренировочный центр по фристайлу будет создан на базе объекта Всемирной зимней Универсиады в Красноярске - кластера "Сопка". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

Кластер "Сопка" - это комплекс спортивных сооружений, состоящий из семи объектов и предназначенный для соревнований и тренировок по сноуборду, фристайлу, хафпайпу. В кластере расположены трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блок.

"Принято решение на кластере "Сопка" сделать не просто федеральный тренировочный центр, а ,скорее всего, международный. Поскольку этот объект является уникальным в мире, так как там может быть параллельно организовано выступление по шести дисциплинам фристайла", - сказал Усс.

Универсиада проходит в Красноярске с 2 по 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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