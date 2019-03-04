РПЛ не исключила возможности проведения матча "Арсенал" - "Енисей" в Туле

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Пышкин не исключил, что стадион в Туле будет готов принять матч 20-го тура национального чемпионата "Арсенал" - "Енисей". Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и московским ЦСКА (2:0) в Грозный.

"Вероятность проведения матча 20-го тура в Туле есть, за 10 дней до игры туда будет отправлена комиссия, через два дня получается. Я думаю, что если там было проделано много работы, то они могут провести там матч", - сказал Пышкин.

"Обратите внимание, как другие клубы подготовили стадион, вот "Урал", например, поля на "Открытие-Арене" и "Локомотиве", в Самаре, - продолжил Пышкин. - Если бы "Динамо" и "Арсенал" выполнили все свои обещания раньше, они бы играли на своем поле, здесь вопрос подготовки и серьезного отношения к делу. "Арсенал" сэкономил на чем-то, наверное, и теперь он потратился на поездку в Грозный больше - следующий раз они прикинут, что лучше сделать праздник для своих болельщиков. Я считаю, что это вина клуба, но мы не можем на это повлиять".

Встреча "Арсенал" - "Енисей" запланирована на 16 марта.