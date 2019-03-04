Домрачева: Кузьмина и Мякяряйнен являются фаворитами ЧМ по биатлону в Швеции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Анастасия Кузьмина из Словакии и Кайса Мякяряйнен из Финляндии являются фаворитами чемпионата мира по биатлону, который начнется в шведском Эстерсунде 7 марта. Такое мнение ТАСС высказала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в ходе визита в Ханты-Мансийск.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален вместе с супругой Дарьей Домрачевой посетили Югру. 2 марта они планировали выйти на старт "Лыжни России" в Нягани, но не смогли в связи с задержкой багажа. В итоге биатлонисты приняли участие в награждении победителей гонки. В столице Югры паре предстоит принять участие в ряде торжественных мероприятий, финальным из которых станет посещение закрытия фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

"Я думаю, что будет интересная борьба, среди девушек очень много претендентов на медаль, поэтому уверена, что гонки будут непредсказуемыми, будет интересно. Если смотреть, кто будет среди фаворитов, во-первых, лидеры Кубка мира будут бороться за высшие ступени пьедестала. Ожидаю, что в достаточно хорошей форме будет Анастасия Кузьмина, Кайса Мякяряйнен тоже будет серьезно бороться за победу", - сказала Домрачева.

32-летняя Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В 2018 году в Пхёнчхане завоевала золото в составе сборной Белоруссии в эстафете, также в ее активе бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева является двукратной чемпионкой мира, четырежды она завоевывала серебро на мировых первенствах, один раз - бронзу.

53-й чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта.