Обескровленный "Спартак" дал бой СКА, но уступил в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" без четырех ключевых игроков в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл петербургскому СКА со счетом 2:3 в овертайме. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11 327 зрителей.

Четвертый матч серии совпал с первым днем Масленицы, в честь которой "Спартак" приготовил для болельщиков отдельный уголок, где каждый желающий мог бесплатно поесть блины, попить чай или кофе. Недалеко с детьми водили хоровод под русскую народную музыку, а перед матчем на сцене выступил ансамбль "Россияночка". Символическое вбрасывание произвели олимпийский чемпион по хоккею 1992 года, бывший нападающий "Спартака" Виталий Прохоров и двукратный чемпион СССР по футболу в составе красно-белых Александр Мостовой.

После третьего матча "Спартак" понес очередную весомую потерю. К травмированным нападающим Бену Максвеллу и Анатолию Никонцеву, а также защитнику Андрею Кутейкину добавился форвард Каспарс Даугавиньш. В конце второго периода третьей встречи он вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил удаление до конца игры.

30-летнему хоккеисту был поставлен диагноз перелом ребер со скоплением крови и воздуха в плевральной полости. В понедельник Даугавиньш был выписан из больницы и присутствовал на четвертом матче серии в качестве зрителя. На скамейке хоккеистов "Спартака" всю встречу висел игровой свитер Даугавиньша, символизировавший тот факт, что латвиец находится с командой. Ему же был посвящен и перфоманс болельщиков "Спартака", приготовивших баннер с надписью "За Каспарса! За "Спартак".

Тренерский штаб СКА провел одну вынужденную перестановку. Место дисквалифицированного на одну игру Шестеркина в воротах занял Магнус Хелльберг. Все остальные хоккеисты и сочетания остались без изменений. В списке травмированных армейцев значится только нападающий Евгений Кетов.

Тренерам "Спартака" из-за травмы Даугавиньша пришлось пойти на серьезные изменения. Место латвийского форварда в составе занял Михаил Котляревский, восьмым защитником был заявлен Аким Тришин. Александр Хохлачев был опущен в третье звено к Антону Злобину и Илье Талалуеву, а на его место в тройку к Робину Ганзлу и Артему Федорову был переведен Вячеслав Лещенко. В первом звене вместо Даугавиньша появился Энвер Лисин.

Отыграв две шайбы, "Спартак" все равно уступил

После богатого на события третьего матча, в котором было много силовой борьбы и драк, болельщики ждали такой же эмоциональной четвертой встречи. На деле же игра получилось менее агрессивной и зрители вели себя более спокойно, что не сказывалось на качестве поддержки команд. В официальном протоколе не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны болельщиков.

Первый период встречи закончился нулевой ничьей, а на шестой минуте второго счет открыл нападающий СКА Наиль Якупов. По итогам двух периодов армейцы перебросали хозяев льда (23-11), но увеличить преимущество в счете не смогли. В середине заключительной двадцатиминутки СКА реализовал большинство благодаря точному броску защитника Василия Токранова. После этого эпизода некоторые болельщики "Спартака" уже начали покидать трибуны, не веря в успех своей команды.

За пять минут до окончания третьего периода удаление получил капитан СКА Павел Дацюк. Спартаковцам потребовалось семь секунд на реализацию большинства - защитник Евгений Кулик точно бросил от синей линии, а Максим Гончаров хорошо закрыл обзор Хелльбергу. Через 21 секунду красно-белые сравняли счет благодаря голу Энвера Лисина. В концовке хозяева получили хорошую возможность выиграть матч, когда за опасную игру высоко поднятой клюшкой штраф получил форвард СКА Александр Барабанов.

В первую минуту хоккеисты "Спартака" не создали опасных моментов у ворот соперника, а потом удаление получил защитник хозяев Кулик. "У СКА хорошие подвижные нападающие, иногда за ними тяжело успеть, приходится нарушать правила, ничего не поделаешь. Фол всегда лучше, чем выход один на один с вратарем", - сказал Кулик.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в овертайме победную шайбу после затяжной атаки СКА забросил защитник Дэвид Рундблад. Во время позиционной атаки гостей нападающий Ярно Коскиранта сверху ударил по клюшке защитника "Спартака" Глеба Дыбленко, после чего та сломалась, но судьи оставили момент без внимания. Тренерский штаб "Спартака" взял запрос на определение положения вне игры при начале голевой атаки, но и его арбитры не усмотрели.

Автор победной шайбы признался, что не помнит, когда забивал такие важные голы и отметил хорошую командную игру СКА. "Был тяжелый матч, "Спартак" является очень хорошей командой, они реализовали большинство, нужно было не поддаться панике после второй пропущенной шайбы, нам это удалось, получилось повернуть игру и победить. Магнус Хелльберг сегодня сыграл хорошо, отразил много опасных бросков. Две шайбы, которые он пропустил, были великолепно заброшены соперниками", - отметил Рундблад.

Все борьба впереди

После четвертого матча серии счет в противостоянии сравнялся. Обе команды одержали по две выездные победы. "Спартак" во второй раз по ходу серии сумел отыграть разницу в две шайбы в третьем периоде. Во второй встрече в Санкт-Петербурге красно-белые, уступая со счетом 0:2, сумели вырвать победу в основное время, забросив решающую шайбу за пять секунд до финальной сирены.

"Теперь серия до двух побед, готовимся к следующей игре. Работаем над концовками, задания откатываться в третьем периоде не было", - сказал после матча главный тренер СКА Илья Воробьев.

Тренер "Спартака" Игорь Уланов отметил характер своих хоккеистов. "Хочу поблагодарить ребят за их отдачу, так как они не сложили руки, интрига продолжается, видимо, на выезде команды играют лучше. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, она чувствуется. Гол пропустили в овертайме, это не очень приятно", - сказал Уланов.