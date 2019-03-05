Матыцин: оргкомитет Универсиады в Красноярске оперативно решает возникающие сложности

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Организационный комитет Всемирной зимней Универсиады в Красноярске оперативно и профессионально реагирует на все проблемы, которые возникают по ходу проведения соревнований и мероприятий. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

Универсиада в Красноярске открылась 2 марта. Участие в соревнованиях принимают более 3000 спортсменов из 59 стран мира.

"Безусловно, определенные сложности с организацией в первые дни есть на любом крупном мультиспортивном мероприятии. Важно, насколько быстро оргкомитет реагирует на эти сложности, потому что для них это тоже уникальный опыт, они никогда не организовывали такие большие соревнования с таким количеством участников, - сказал Матыцин. - Я вижу, что реакция достаточно оперативная, достаточно профессиональная, максимум еще один-два дня и все вопросы будут решены. Это тоже определенный урок, никто не совершенен, со стороны FISU мы делаем все, а здесь большая команда, более 250 человек работает по разным направлениям".

"Наверное, это тоже основные инвестиции в город, край, страну, мы получаем своего рода кризисных менеджеров, которые могут найти оперативное решение в критических ситуациях. Мне кажется, оргкомитет вполне соответствует стандартам и очень оперативно и эффективно реагирует", - добавил он.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.