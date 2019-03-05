Заявки на турнир по дзюдо "Большой шлем" в Екатеринбурге подали 430 атлетов из 54 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Заявки на международный турнир по дзюдо "Большой шлем" в Екатеринбурге подали 430 атлетов из 54 стран. Об этом говорится в релизе, распространенном департаментом информационной политики Свердловской области.

"Заявки на участие подали 430 атлетов из 54 стран. В среднем за десять лет проведения турнира в нем ежегодно участвовали порядка 300 спортсменов из 40 государств. Турнир пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 марта. Местом проведения станет Дворец игровых видов спорта, вмещающий более 4 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что за сборную России на "Большом шлеме" выступят 56 дзюдоистов - по 28 мужчин и женщин. Призовые для медалистов составят: по $5 тыс. - победителям, по $3 тыс. - серебряным призерам и по $1,5 тыс. - спортсменам, занявшим третьи места.

Турнир серии "Большой шлем" в третий раз пройдет во Дворце игровых видов спорта. За три дня соревнований разыграют 14 комплектов наград. В 2018 году в соревнованиях приняли участие около 250 дзюдоистов, представлявших более 30 стран.