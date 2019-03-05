"Краснодар" запросил квоту в 150 билетов на гостевой матч Лиги Европы против "Валенсии"

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Российский футбольный клуб "Краснодар" попросил выделить болельщикам команды 150 билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии" в Испании. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе краснодарской команды.

Матч "Валенсия" - "Краснодар" пройдет 12 февраля на стадионе "Месталья", начало в 23:00 мск.

"Краснодар" запросил квоту в 150 билетов для болельщиков команды на первый матч 1/8 финала против "Валенсии". Всего ожидается, что в выездном матче клуб поддержат не менее 100 болельщиков", - сказали в пресс- службе.

Ответный матч команды проведут в Краснодаре 14 марта.