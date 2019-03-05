Сноубордист Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

В заезде за третье место Сарсембаев победил двукратного чемпиона мира россиянина Дмитрия Логинова. В финальном заезде поляк Оскар Квятковский опередил соотечественника Михала Новачика.

Сарсембаев является двукратным серебряным призером чемпионата России, двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства.

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии, Белоруссии и Южной Кореи, в активе которых по две золотые награды.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.