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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сноубордист Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

Победителем стал поляк Оскар Квятковский, второе место занял его соотечественник Михал Новачик
Дмитрий Сарсембаев Пресс-служба Универсиады
Описание
Дмитрий Сарсембаев
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

В заезде за третье место Сарсембаев победил двукратного чемпиона мира россиянина Дмитрия Логинова. В финальном заезде поляк Оскар Квятковский опередил соотечественника Михала Новачика.

Сарсембаев является двукратным серебряным призером чемпионата России, двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства.

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии, Белоруссии и Южной Кореи, в активе которых по две золотые награды.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия9131234
2Швейцария2215
3Австрия2002
3Южная Корея2002
3Белоруссия2002
6Китай1102
6Польша1102
8Финляндия1012
8Канада1012
10Франция0224
11Чехия0101
11Норвегия0101
13Япония0022
14Казахстан0011
14Швеция0011

 

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