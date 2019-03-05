Россиянин Горланов выиграл гонку преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов завоевал золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.
Вторым стал россиянин Владислав Киселев, третье место занял финн Миса Туомала.
Днем ранее в спринте первенствовал Киселев, Горланов был третьим.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|10
|14
|12
|36
|2
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|3
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|3
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Китай
|1
|1
|0
|2
|6
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Финляндия
|1
|0
|2
|3
|9
|Канада
|1
|0
|1
|2
|10
|Франция
|0
|2
|2
|4
|11
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|11
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Швеция
|0
|0
|1
|1