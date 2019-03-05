Россиянин Горланов выиграл гонку преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов завоевал золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Вторым стал россиянин Владислав Киселев, третье место занял финн Миса Туомала.

Днем ранее в спринте первенствовал Киселев, Горланов был третьим.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.