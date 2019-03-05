{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Россиянин Горланов выиграл гонку преследования в спортивном ориентировании на Универсиаде

Второе место занял днем ранее победивший в спринте Владислав Киселев

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Горланов завоевал золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Вторым стал россиянин Владислав Киселев, третье место занял финн Миса Туомала.

Днем ранее в спринте первенствовал Киселев, Горланов был третьим.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия10141236
2Швейцария2215
3Австрия2002
3Южная Корея2002
3Белоруссия2002
6Китай1102
6Польша1102
8Финляндия1023
9Канада1012
10Франция0224
11Чехия0101
11Норвегия0101
13Япония0022
14Казахстан0011
14Швеция0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Шойгу объявил о создании лиги кадетского спорта
Глава Миноброны также рассказал о проведении состязаний по аналогии с современными универсиадами
Читать полностью