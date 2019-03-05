ТАСС, 5 марта. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщается в пресс-релизе Минспорта РФ.

Встреча состоялась в Министерстве спорта РФ.

"Приятно отметить, что в Удмуртии активно развивается спорт, система соревнований, строятся спортивные объекты, - сказал Колобков. - Мы хорошо понимаем роль спорта в улучшении качества жизни, роль инвестиций в спорте. К 2024 году нам нужно добиться 55-процентного вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Сегодня мы обсудили возведение спортивных сооружений, проекты государственно-частного партнерства, возможность создания в Удмуртии федерального спортивного учреждения".

"В 2019 году Удмуртия получила беспрецедентный объем финансирования - почти полмиллиарда рублей на цели и задачи, обозначенные в указе президента России, - отметил Бречалов. - Деньги идут на капитальные сооружения, мы строим ледовый дворец в Воткинске, лыжные базы, реконструируем некоторые объекты. Нам очень важна поддержка Минспорта при проведении всероссийских и международных соревнований. В этом году у нас в Ижевске проводится чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров".

"В декабре будем отмечать 50-летие главного массового старта в биатлоне - "Ижевской винтовки". Мы сходимся во мнении, что инвестиции в спортивную инфраструктуру нуждаются в особом налоговом режиме. Мы это рассматриваем не как точку экономики, а как социальную точку, как привлекательность для экономики в будущем", - добавил глава региона.