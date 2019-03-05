Колобков: Минспорт РФ обсуждает организацию Суперкубка Южной Америки по футболу

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в рабочем порядке обсуждает вопрос о проведении в России в 2020 году Суперкубка Южной Америки по футболу. Об этом сообщил глава министерства Павел Колобков, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба ведомства.

"В России ежегодно проводятся сотни международных соревнований разного масштаба. Мы заинтересованы и дальше предоставлять свои спортивные объекты для наиболее интересных турниров, - говорится в сообщении. - Что касается проведения в 2020 году в России Суперкубка Южной Америки по футболу, этот вопрос обсуждается в рабочем порядке. И в настоящее время что-либо комментировать по этому вопросу преждевременно".

Суперкубок Южной Америки - клубный футбольный турнир в Южной Америке. В нем участвуют победители прежних лет двух важнейших турниров континента предыдущего сезона - Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка. Победитель определяется по итогам двух игр - дома и в гостях. Действующим победителем турнира, проводящегося ежегодно, является бразильский "Гремио".

Ранее матчи турнира неоднократно проводились за рубежом - в Японии и США. С 2020 года планируется перевести турнир на новый формат проведения с участием финалистов Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка.