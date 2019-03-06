Лыжник Терентьев заявил, что был шокирован дисквалификацией Якимушкина на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Терентьев был шокирован ситуацией с дисквалификацией партнера по команде Ивана Якимушкина после спринта на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом журналистам рассказал Терентьев.

В среду состоялся мужской спринт. В финальном заезде Якимушкин финишировал первым, однако позднее был дисквалифицирован за нарушение правил. В итоге победителем был признан Терентьев, второе место занял представитель Казахстана Асет Дюсенов, третьим стал россиянин Андрей Собакарев.

"Не хотел такую победу, все случилось неожиданно. Я так и не понял, что произошло, я сам был в шоке. Мы вышли на цветочную церемонию, и мне сказали, что я победил. Мы с Ваней еще не виделись, я расстроился, что так произошло", - заявил Терентьев.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.