Сноубордист Сарсембаев стал первым в параллельном слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял первое место в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.

Вторым стал россиянин Дмитрий Карлагачев. В заезде за третье место Ли Санхо из Южной Кореи победил двукратного чемпиона мира россиянина Дмитрия Логинова. Россиянин Максим Рогозин выбыл на стадии четвертьфинала.

Ранее Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде.

Сарсембаев является двукратным серебряным призером чемпионата России, двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства.

В общем медальном зачете лидирует сборная России, завоевав 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.