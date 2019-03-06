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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сноубордист Сарсембаев стал первым в параллельном слаломе на Универсиаде

Вторым стал россиянин Дмитрий Карлагачев, третье место занял Ли Санхо из Южной Кореи

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял первое место в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.

Вторым стал россиянин Дмитрий Карлагачев. В заезде за третье место Ли Санхо из Южной Кореи победил двукратного чемпиона мира россиянина Дмитрия Логинова. Россиянин Максим Рогозин выбыл на стадии четвертьфинала.

Ранее Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде.

Сарсембаев является двукратным серебряным призером чемпионата России, двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства.

В общем медальном зачете лидирует сборная России, завоевав 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия16201753
2Южная Корея3137
3Швейцария2215
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1225
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Казахстан0112
13Норвегия0101
14Япония0022
15Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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