Сноубордист Сарсембаев стал первым в параллельном слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев занял первое место в параллельном слаломе на Универсиаде в Красноярске.
Вторым стал россиянин Дмитрий Карлагачев. В заезде за третье место Ли Санхо из Южной Кореи победил двукратного чемпиона мира россиянина Дмитрия Логинова. Россиянин Максим Рогозин выбыл на стадии четвертьфинала.
Ранее Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде.
Сарсембаев является двукратным серебряным призером чемпионата России, двукратным чемпионом мира среди юниоров, а также бронзовым призером юниорского мирового первенства.
В общем медальном зачете лидирует сборная России, завоевав 16 золотых, 20 серебряных и 17 бронзовых наград. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-3), третье место у сборной Швейцарии (2-2-1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|16
|20
|17
|53
|2
|Южная Корея
|3
|1
|3
|7
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|13
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|14
|Япония
|0
|0
|2
|2
|15
|Швеция
|0
|0
|1
|1