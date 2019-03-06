Российские керлингистки обыграли команду Италии на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии со счетом 9:3 в шестом матче группового этапа Универсиады в Красноярске. Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

После шести туров в активе российской сборной пять побед и одно поражение. Россиянки делят первое место в турнирной таблице с командами Швеции и Южной Кореи.

В соревнованиях принимают участие команды России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все сборные сыграют друг с другом по одному матчу и определят четырех лучших, которые пройдут в полуфинал.

Следующий матч российская сборная проведет 7 марта. Соперником станет команда Канады. Начало встречи - 11:00 мск.