Пропуск гигантского слалома помог Карлагачеву выиграть Универсиаду в параллельном слаломе

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Пропуск соревнований в гигантском параллельном слаломе помог российскому сноубордисту Дмитрию Карлагачеву одержать победу в параллельном слаломе на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Карлагачев в финальном заезде победил другого россиянина Дмитрия Сарсембаева, в заезде за третье место Ли Санхо из Южной Кореи победил двукратного чемпиона мира Дмитрия Логинова. Во вторник на Универсиаде прошли соревнования в гигантском параллельном слаломе, в которых Сарсембаев выиграл бронзу, Логинов стал четвертым, Карлагачев не принимал участия в заездах.

"Хотел выступать еще вчера, но, может быть, мне даже помогло то, что я начал соревноваться только сегодня. Многие ребята, которые катались вчера, были сегодня очень уставшими, - отметил Карлагачев. - Самые сложные заезды всегда получаются с сокомандниками, второй по сложности был с Оскаром Квятовски, он до конца меня не отпускал. В финале соревновался с Сарсембаевым, знаю, что он никогда не сдается и не опускает руки, едет до конца и рвет изо всех сил, старался не отставать от него".

"Трасса была очень хорошая, мне понравилась. Немного подразбилась к финалам, да и сил к концу осталось меньше, чтобы ехать по такой трассе", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.