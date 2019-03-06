Шорт-трекистка Ефременкова завоевала бронзу на дистанции 1000 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла третье место на дистанции 1000 м на Универсиаде в Красноярске.
Спортсменка показала результат 1 минута 32,173 секунды, уступив победительнице 0,073 секунды. Первой стала двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Ким А Ран (1.32,100), второе место заняла француженка Орели Монвуазен (+0,055).
Ранее Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м и бронзу на дистанции 1500 м.
21-летняя Ефременкова является чемпионкой Европы 2018 года (эстафета), а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (эстафета). Четырежды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (5-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|17
|21
|18
|56
|2
|Южная Корея
|5
|2
|4
|11
|3
|Швейцария
|2
|2
|2
|6
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|4
|3
|8
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Германия
|1
|0
|0
|1
|13
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|14
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|15
|Япония
|0
|0
|2
|2
|16
|Швеция
|0
|0
|1
|1