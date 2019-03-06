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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Шорт-трекистка Ефременкова завоевала бронзу на дистанции 1000 м на Универсиаде

Первой стала Ким А Ран из Южной Кореи, второе место заняла француженка Орели Монвуазен
Екатерина Ефременкова Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Екатерина Ефременкова
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла третье место на дистанции 1000 м на Универсиаде в Красноярске.

Спортсменка показала результат 1 минута 32,173 секунды, уступив победительнице 0,073 секунды. Первой стала двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Ким А Ран (1.32,100), второе место заняла француженка Орели Монвуазен (+0,055).

Ранее Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м и бронзу на дистанции 1500 м.

21-летняя Ефременкова является чемпионкой Европы 2018 года (эстафета), а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (эстафета). Четырежды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 17 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается команда Южной Кореи (5-2-4), на третьем - сборная Швейцарии (2-2-2).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия17211856
2Южная Корея52411
3Швейцария2226
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Казахстан0112
14Норвегия0101
15Япония0022
16Швеция0011
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