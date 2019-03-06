СМИ: норвежский лыжник Клебо получил условный срок за ДТП

ТАСС, 6 марта. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший три золотых медали на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира в австрийском Зефельде, получил 16 дней условно за ДТП, виновником которого он стал в декабре прошлого года. Об этом сообщила в среду газета Adresseavisen.

12 декабря 2018 года в Тронхейме Клебо на своем автомобиле въехал в другой автомобиль, остановившийся перед пешеходным переходом. В результате второй автомобиль задел переходившую в этот момент улицу 12-летнюю девочку, которая получила легкие травмы, также травму спины получил 35-летний пассажир автомобиля.

Лыжнику сократили условный срок на восемь дней за счет того, что он сразу признал свою вину. По его словам, причиной происшествия стало то, что он по ошибке перепутал педаль и вместо тормоза нажал на педаль газа.

Спортсмену также придется заплатить штраф в размере 10 тыс. норвежских крон (более €1 тыс.). Помимо этого, он лишен прав на девять месяцев с момента ДТП.

Клебо завоевал три золотые награды на Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года.