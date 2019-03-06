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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Ковтун назвал соревнования на Универсиаде самыми необычными в карьере

В короткой программе россиянин исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной лутц

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Чемпион России фигурист Максим Ковтун назвал Всемирные студенческие игры, проходящие в Красноярске, самыми необычными соревнованиями в своей карьере. Об этом фигурист рассказал журналистам после выступления с короткой программой на Универсиаде.

"Универсиада - самый необычный старт, на котором я был. Испытал здесь очень приятные ощущения от крутой организации, отличного льда, болельщики - супер, атмосфера праздника, дружелюбие. Хотя для всех это важный старт, все в прекрасном расположении духа", - рассказал Ковтун.

В короткой программе фигурист исполнил каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, тройной лутц. На тройном акселе фигурист коснулся льда рукой.

"С первых секунд программы зрители начали поддерживать меня, это было очень приятно, и программа, безусловно, заиграла по-другому, мне передалась энергия болельщиков, получил эмоциональное удовольствие. По элементам все сделал неплохо, за исключением маленькой помарки на акселе - вылетел на прыжок весьма неудачно, так что хорошо, что я его вообще приземлил. За исключением этой помарки, мне сегодня все понравилось", - сказал фигурист.

"Безусловно, здесь нет части сильнейших спортсменов. Но люди приехали серьезные, которые выступают на высочайшем уровне на чемпионатах Европы и мира. Поэтому показывать здесь все-таки надо максимум", - подчеркнул Ковтун.

Произвольную программу одиночники представят 7 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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