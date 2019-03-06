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Допинг в спорте

Генеральный директор Международного агентства по тестированию Коэн посетил офис РУСАДА

Стороны достигли договоренности о визите представителей РУСАДА в штаб-квартиру ITA в Лозанне
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, генеральный директор Международного агентства по тестированию Бенджамин Коэн и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Пресс-служба РУСАДА
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, генеральный директор Международного агентства по тестированию Бенджамин Коэн и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Пресс-служба РУСАДА

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по тестированию (ITA) Бенджамин Коэн встретился с представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в офисе организации в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Во встрече участвовали генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, руководители подразделений агентства и международный эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукошюте-Станикуниене. Для Коэна была проведена экскурсия по офису РУСАДА, во время которой он познакомился с сотрудниками агентства. В рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между организациями.

По итогам встречи стороны достигли договоренности о визите представителей РУСАДА в штаб-квартиру ITA в швейцарской Лозанне. Сообщается, что он состоится на следующей неделе.

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