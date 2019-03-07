Казакевич: судьба победы в гонке преследования решилась на последнем рубеже

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич считает, что исход гонки преследования на Всемирных студенческих играх в Красноярске решила стрельба на последнем огневом рубеже. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Казакевич завоевала серебро в гонке преследования на 10 км на Универсиаде. Первое место заняла Екатерина Мошкова, третье - Тамара Воронина.

"Гонка получилась достаточно интересной, были очень сложные погодные условия для стрельбы, все решалось на рубеже. Первый круг мы шли вместе с Екатериной, потом три круга я лидировала, но все были рядом, - рассказала спортсменка. - На последней стойке все решилось, я промахнулась, Катя - нет".

"Здесь все очень хорошо организовано, вчера мы выходили кататься на тренировку, а организаторы уже подготавливали трассу для сегодняшней гонки. Часть круга проходила в лесу и там трасса была не готова. Но сегодня мы приехали на разминку и увидели, что трасса очень хорошо подготовлена. Они справились со своей задачей - все очень хорошо сделано", - добавила Казакевич.

Биатлонистка отметила, что ей нравится атмосфера Студенческих игр в Красноярске. "Атмосфера здесь заставляет тебя почувствовать этот праздник, все улыбаются, классно придумали с волонтерами - они повсюду тебя окружают, пытаются развеселить, если ты грустная. Погода отличная - солнышко почти каждый день, тоже создает радостное настроение. Посмотреть что-то кроме студенческого городка пока не получилось, но там тоже много всего интересного, сейчас у нас будет перерыв в несколько дней, может быть сможем выйти в город и посмотреть достопримечательности", - добавила Казакевич.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.