Жаркова: участники турнира по керлингу на Универсиаде демонстрируют высокий уровень игры

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборные, участвующие в турнире по керлингу на Универсиаде в Красноярске, демонстрируют высокий уровень игры, соответствующий крупным международным стартам. Таким мнением с ТАСС поделилась технический делегат Международной федерации университетского спорта (FISU), чемпионка Европы по керлингу Ольга Жаркова.

"Только сегодня мы обсуждали с некоторыми тренерами и представителями FISU, насколько хороший уровень мастерства здесь, в Красноярске, демонстрируют команды - ни одной проходной команды ни у мужчин, ни у женщин, - подчеркнула Жаркова. - В начале каждого матча нельзя предугадать исход, это здорово. Разве что только у женской сборной Японии пока недостаточно международного опыта, остальные - либо чемпионы Азии, либо Европы, либо мира, есть и призеры Олимпийских игр".

Жаркова рассказала, что после Универсиады сборные Южной Кореи и Великобритании в аналогичном составе отправятся на чемпионат мира. "Там же выступит и половина нашей сборной, большая часть мужской команды Норвегии", - сообщила Жаркова.

Женский чемпионат мира по керлингу пройдет с 16 по 24 марта в городе Силькебор (Дания), мужской - с 30 марта по 7 апреля в Летбридже (Канада).