Фигуристы Ефимова и Коровин победили в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ победители показали результат 171,01 балла. Серебро и бронзу также выиграли российские пары. Вторыми стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (169,99), третье место заняли Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (151,78).

Ефимова и Коровин являются победителями Кубка России 2018 года и дважды серебряными призерами турнира (2016, 2017).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 23 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Позднее в четверг произвольные программы представят мужчины. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.