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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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Фигуристы Ефимова и Коровин победили в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде

Вторыми стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот, третье место заняли Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов
Алиса Ефимова и Александр Коровин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алиса Ефимова и Александр Коровин
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин одержали победу в соревнованиях спортивных пар на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

По сумме короткой и произвольной программ победители показали результат 171,01 балла. Серебро и бронзу также выиграли российские пары. Вторыми стали Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (169,99), третье место заняли Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов (151,78).
Ефимова и Коровин являются победителями Кубка России 2018 года и дважды серебряными призерами турнира (2016, 2017).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 23 золотыми, 25 серебряными и 22 бронзовыми наградами. На второй строчке располагается команда Южной Кореи (6-2-4), на третьей - сборная Швейцарии (2-2-2).

Позднее в четверг произвольные программы представят мужчины. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия22252269
2Южная Корея62412
3Швейцария2226
4Австрия2103
4Белоруссия2002
6Франция1438
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Германия1001
13Япония0134
14Казахстан0123
15Норвегия0101
16Швеция0011
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