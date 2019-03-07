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Турнир претендентов по шахматам

FIDE увеличила призовой фонд турнира претендентов по шахматам до €500 тыс.

Заседание совета проходило 4-6 марта в Астане

ТАСС, 7 марта. Призовой фонд мужского турнира претендентов по шахматам в 2020 году составит €500 тыс. Решение было принято на президентском совете Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает пресс-служба организации.

Заседание совета проходило 4-6 марта в Астане. Во время заседания FIDE и все четыре континентальные шахматные ассоциации подписали соглашения о сотрудничестве. Было принято решение выделять ежегодно до €300 тыс. на реализацию проекта по развитию шахмат.

Также члены совета обсуждали предложения специальной комиссии о ряде изменений в правилах игры, дресс-код участников на топовых турнирах и проведение чемпионата мира по "шахматам Фишера", где стартовая расстановка фигур определяется случайным образом, а всего возможны 960 различных позиций. Решения по этим вопросам будут приняты позднее.

Турнир претендентов, победитель которого сыграет с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за шахматную корону, состоится в 2020 году. Место и сроки проведения турнира пока неизвестны.

В 2018 году турнир претендентов прошел в Берлине, его призовой фонд составил €420 тыс. Победу одержал американский гроссмейстер Фабиано Каруана.

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