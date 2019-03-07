Футболист Головин заявил, что практически полностью адаптировался в "Монако"

МОНАКО, 7 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин практически полностью адаптировался в клубе, но ему еще необходимо время на то, чтобы выучить французский язык. Об этом он рассказал журналистам.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. По сообщениям СМИ, цена трансфера составила €30 млн.

"Европейские чемпионаты отличаются от российского, и это определенный риск для российского игрока, когда он переходит в европейский клуб. Но если ты мечтаешь об этом, то надо рисковать, - сказал Головин. - Необходимо время на адаптацию, выучить язык".