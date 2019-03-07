Футболист Головин заявил, что практически полностью адаптировался в "Монако"

МОНАКО, 7 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин практически полностью адаптировался в клубе, но ему еще необходимо время на то, чтобы выучить французский язык. Об этом он рассказал журналистам.
Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. По сообщениям СМИ, цена трансфера составила €30 млн.
"Европейские чемпионаты отличаются от российского, и это определенный риск для российского игрока, когда он переходит в европейский клуб. Но если ты мечтаешь об этом, то надо рисковать, - сказал Головин. - Необходимо время на адаптацию, выучить язык".
Я так понял, Головин впервые общается с прессой во Франции, после презентации pic.twitter.com/PZKegLVsfD— Andrey Kartashov (@LeDr0n) 7 марта 2019 г.
"Пока разговариваю с ребятами на английском. Адаптационный период подходит к концу, уже учу французский. Больше 20 уроков провел по полтора часа. Говорить сложно, но понимаю тренера и партнеров - это основное пока", - отметил российский футболист.
"Монако" в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 16-е место, имея в активе 26 очков после 27 матчей. Головин провел в национальном первенстве 19 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.