Сборная России повторила рекорд по количеству медалей на зимней Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сборная России повторила рекорд по числу завоеванных медалей на одной зимней Универсиаде.

В четверг фигурист Максим Ковтун завоевал серебро в мужском одиночном катании на Универсиаде-2019 в Красноярске. Таким образом, количество завоеванных сборной России медалей достигло 71 (23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые награды). Рекорд зимних Студенческих игр был также установлен россиянами на Универсиаде-2017 в Алма-Ате, где национальная команда завоевала 71 награду (29-27-15).

Универсиада завершится 12 марта.