Биатлонист Бё заявил, что в Норвегии по популярности он не догонит лыжника Клебо

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 7 марта. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё считает, что у себя на родине по популярности он не догонит трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо. Об этом он заявил журналистам после победы в смешанной эстафете, которая открывала соревновательную программу чемпионата мира в Эстерсунде.

25-летний Бё является олимпийским чемпионом Игр в Пхёнчхане, в Эстерсунде он завоевал четвертое для себя золото чемпионата мира. 22-летний Клебо на завершившемся на прошлой неделе чемпионате мира по лыжным вилам спорта в Зефельде завоевал три золота.

"Я не думаю, что у меня есть шанс посоперничать с Клебо, - сказал Бё. - Лыжи в Норвегии немного популярнее биатлона, но в Европе биатлон известен лучше, и он веселее".

"Думаю, Клебо будет побеждать в каждом спринте на протяжении десяти следующих чемпионатов мира", - заметил он.

Бё считает, что в Эстерсунде ему по силам превзойти результат Клебо в Зефельде. "Можно завоевать даже больше трех золотых, но моя цель - еще две награды. Надеюсь, что мне удастся победить в одной личной гонке", - заметил он.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.