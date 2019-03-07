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Первенство Европы по боксу с участием спортсменов из 39 стран стартует во Владикавказе

Соревнования пройдут среди участников в возрасте от 19 до 22 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Спортсмены из 39 стран вступят в борьбу на первенстве Европы по боксу среди спортсменов от 19 до 22 лет, которое стартует во Владикавказе 8 марта и продлится до 17 марта. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов.

"Это значимое событие в мире спорта - для нашей республики, страны и, конечно, всей Европы. Мы провели масштабную и серьезную подготовку. Нас ждут яркие спортивные баталии, которые пройдут на двух рингах в спорткомплексе "Манеж", - сказал Габулов.

Торжественная церемония открытия состоится 8 марта, в этот же день пройдет жеребьевка и начнутся предварительные бои. Участниками первенства станут 240 спортсменов из 39 стран. Попасть на поединки турнира смогут все желающие по бесплатным билетам на зрительские трибуны, которые будут раздавать на входе в спорткомплекс.

Накануне в Северную Осетию прибыли зарубежные делегации. Одним рейсом вместе со сборной России прилетели боксеры из Болгарии, Греции, Италии, Сербии, Словакии и Шотландии. Участников соревнований встречали в аэропорту города Беслан с осетинскими пирогами, песнями и танцами.

Организаторами мероприятия являются Министерство спорта РФ, правительство Северной Осетии, Федерация бокса России и Федерация бокса Северной Осетии.

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