УЕФА начал расследование возможных нарушений финансового Fair Play "Манчестер Сити"

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Следственная палата независимого органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю начала расследование в отношении английского "Манчестер Сити" по подозрению в нарушении правил финансового Fair Play. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Отмечается, что расследование будет сосредоточено на публикациях СМИ, в которых "Манчестер Сити" обвинялся в многократном нарушении финансового Fair Play.

В начале декабря The Telegraph сообщал, что УЕФА может исключить английский "Манчестер Сити" из еврокубков из-за нарушений, позже говорилось о возможных санкциях по отношению к французскому ПСЖ. По данным портала, 60 млн фунтов стерлингов, заявленные как прибыль от спонсора, пришли от арабских владельцев "Манчестер Сити" и были потрачены на трансфер Рияда Мареза. Также немецкий журнал Der Spiegel сообщал о том, что в 2014 году английский клуб нарушил финансовый Fair Play на €188 млн.

"Манчестер Сити" занимает первое место в текущем сезоне чемпионата Англии по футболу, набрав в 29 матчах 71 очко. На один балл от него отстает идущий вторым "Ливерпуль".