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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 8:6 в пользу британской команды

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Сборную России представляли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и США.

До конца группового этапа остался один матч. В финальную турнира напрямую выходят команды, занявшие два первых места в группе, четыре сборные, расположившиеся с третьего по шестое место, встретятся в четвертьфинальных матчах. На данный момент участие в плей-офф обеспечили себе команды Великобритании, Швейцарии, Канады и Норвегии. Сборная России делит седьмое место с командами Южной Кореи и США, одержав три победы и уступив пять раз.

Следующий матч российская команда проведет 8 марта против сборной Южной Кореи (начало в 15:00 мск).

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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