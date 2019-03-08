Мужская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Великобритании со счетом 6:8 в матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Сборную России представляли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и США.

До конца группового этапа остался один матч. В финальную турнира напрямую выходят команды, занявшие два первых места в группе, четыре сборные, расположившиеся с третьего по шестое место, встретятся в четвертьфинальных матчах. На данный момент участие в плей-офф обеспечили себе команды Великобритании, Швейцарии, Канады и Норвегии. Сборная России делит седьмое место с командами Южной Кореи и США, одержав три победы и уступив пять раз.

Следующий матч российская команда проведет 8 марта против сборной Южной Кореи (начало в 15:00 мск).