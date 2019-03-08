ЧМ-2019 по тяжелой атлетике пройдет в Таиланде без участия спортсменов из этой страны

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ассоциация тяжелой атлетики Таиланда, чьи штангисты оказались в центре допинг-скандала, взяла на себя письменные односторонние обязательства об отказе от участия своих спортсменов в международных стартах, но сохранила за собой право организовать чемпионат мира 2019 года. Об этом сообщил ТАСС член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

23 января IWF сообщила, что допинг-пробы трех чемпионок мира 2018 года из Таиланда дали положительный результат. За последний год у восьми тяжелоатлетов этой страны в 13 сданных ими допинг-пробах были обнаружены запрещенные субстанции. Ряд членов исполкома Международной федерации тяжелой атлетики предложил поставить на рассмотрение вопрос о возможности проведения ЧМ-2019 в стране, чьи ведущие штангисты оказались в центре допинг-скандала.

"Президент Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда сделала заявление исполкому о добровольном самоотстранении ее организации в связи с рядом обязательств, ограничений и санкций согласно антидопинговой политики IWF. Речь идет, в том числе, об отказе от участия как во всех соревнованиях под эгидой IWF, так и в летней Олимпиаде-2020, - сказал Агапитов. - Но при этом Таиланд сохраняет за собой право организовать чемпионат мира 2019 года без участия в нем спортсменов этой страны".

"Исполком согласился с выдвинутым предложением при условии подписания односторонних обязательств руководством Ассоциации тяжелой атлетики Таиланда в рамках конгресса IWF. И в итоге этот документ был подписан. Если бы этого не произошло, то право проведения чемпионата мира 2019 года отдали бы другой стране", - заключил собеседник ТАСС.

Неоднократные нарушения антидопинговых правил тяжелоатлетами из одной страны (Албании - прим. ТАСС) стали причиной переноса чемпионата Европы 2018 года из Тираны в Бухарест. До Албании хозяйкой ЧЕ-2018 считалась Турция, но эта страна лишилась права на проведение этих соревнований из-за дисквалификации национальной федерации за многочисленные нарушения антидопинговых правил турецкими штангистами.

Чемпионат мира пройдет в Паттайе с 16 по 25 сентября.