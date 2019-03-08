Единственный мужчина в команде "Татарстан" поздравил фигуристок с 8 марта шоколадками

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Кирилл Егошин, единственный представитель команды по синхронному фигурному катанию "Татарстан", поздравил девушек коллектива с 8 марта шоколадками. Об этом спортсмен рассказал после выступления с короткой программой на Универсиаде в Красноярске.

В соревнованиях по синхронному фигурному катанию на Всемирных студенческих играх принимают участие четыре команды. Фигуристы "Татарстана" набрали 82,23 балла за короткую программу и занимают второе место, уступая финской Team Unique (85,49). На третьем месте располагается финская команда Marigold Ice Unity (81,50), на четвертом - российская Dream Team (39,23).

"Я в команде единственный мужчина, хотя некоторые сборные и не хотят в команду брать ребят, но это их политика, решения их тренеров. Мне лично кажется, что в фигурном катании женщинам нужна мужская сила. Что касается праздников, то на 23 февраля мне, конечно, классно - девочки заботятся обо мне, - рассмеялся Егошин. - А сегодня я встал пораньше, сбегал в магазин деревни Универсиады и накупил всем девчонкам шоколадок - хоть у нас режим и спортивный, но чуть-чуть можно, праздник же".

Произвольные программы команды по синхронному катанию представят 9 марта. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.