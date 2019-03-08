Российская фигуристка Константинова фокусируется на Универсиаде только на своем катании

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова старается фокусироваться на Универсиаде в Красноярске только на своем катании, хотя достойных соперниц на турнире у нее хватает. Об этом фигуристка рассказала после выступления в короткой программе на Всемирных студенческих играх.

За исполнение короткой программы Константинова получила 70,25 балла.

"Довольна своими баллами и своим прокатом - легко получились все прыжки, показала эмоции, не давала себе расслабиться, при этом не держала себя в напряжении до конца программы, - сказала фигуристка. - Рада, что в целом прокат получился хорошим. После чемпионата Европы мы переделали и короткую, и произвольную программы, теперь мне легче. Здесь много достойных соперниц, но я стараюсь фокусироваться на себе и не гнаться за результатом".

Произвольные программы фигуристки представят на Универсиаде в Красноярске 9 марта, Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.