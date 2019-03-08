Головин: Зобнин и Чалов могут заиграть в ведущих европейских чемпионатах

МОНАКО, 8 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин и нападающий ЦСКА Федор Чалов могут заиграть и проявить себя в одном из ведущих европейских чемпионатов. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

Чалов является лучшим бомбардиром текущего сезона чемпионата России, в его активе девять мячей.

"Чалов точно сможет заиграть в Европе. Если говорить о молодых российских игроках, то он точно первый, кто приходит на ум, - сказал Головин. - Если же говорить об игроках из сборной, то Роман Зобнин очень сильный, нравится мне, как он играет".

"Я лично всегда мечтал играть в Европе. Понятно, что есть риск, но всегда хотел попробовать свои силы. Посмотрим, как в итоге получится", - добавил Головин.

Головин рассказал, что поддерживает связь с бывшими одноклубниками из ЦСКА. "У нас есть группа в мессенджере. Общаюсь в основном с Кучаевым, Чаловым, Черновым, Помазуном. Акинфеева в этой группе нет - там молодые футболисты", - сказал Головин.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. В чемпионате Франции он провел 19 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.