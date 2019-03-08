Головин: разница между уровнями чемпионатов России и Франции по футболу огромная

МОНАКО, 8 марта. /ТАСС/. Разница в уровне между Российской премьер-лигой (РПЛ) и чемпионатом Франции по футболу огромная. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года.

"Поначалу я смотрел на игры чемпионата Франции и думал, что особой разницы с нашим первенством нет, но когда я начал играть, то моментально почувствовал, какой громадный разрыв между РПЛ и чемпионатом Франции, - сказал 22-летний Головин. - И время принятия решения другое, и никто глухо не закрывается в обороне. У нас же, допустим, в матче ЦСКА - "Амкар" гости встанут назад всей командой и будут ждать - во Франции такое невозможно. Любая команда, хоть первая, хоть последняя, будет бежать, прессинговать тебя".

"Во Франции открытый футбол. Никто не отсиживается в обороне", - добавил Головин.

"Монако" в турнирной таблице чемпионата Франции занимает 16-е место, имея в активе 26 очков после 27 матчей. Головин провел в национальном первенстве 19 встреч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.