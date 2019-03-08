Фигуристка Константинова призналась, что с утра забыла о Международном женском дне

КРАСНОЯРСК, 8 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова призналась, что из-за соревновательного режима и тренировок с утра забыла, что во всем мире празднуется Международный женский день. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В пятницу российские одиночницы представили на Универсиаде в Красноярске короткие программы. Константинова получила за прокат 70,25 балла.

"Я сегодня забыла про праздник, - рассказала Константинова. - Сегодня выступать, я в четыре утра бегу на тренировку, и вдруг ребята-волонтеры кричат мне: "С праздником!" Я чуть было в ответ не крикнула им: "Вас тоже". Я поздравляю всех женщин, надеюсь, что больше так не оплошаю".

Произвольные программы спортсменки продемонстрируют 9 марта.